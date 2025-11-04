Избиение маленькой собаки хозяином в Рязани попало на видео

Инцидент произошел на улице Интернациональной 3 ноября. Девушка, проезжающая мимо мужчины, который избивал свою собаку остановилась. Произошел словесный конфликт. Мужчина в том, что, по мнению свидетельницы, у собаки маленькой породы может «сломаться позвоночник» от ударов, ничего плохого не видел и в грубой форме сказал девушке не лезть в ситуацию, ведь он так «воспитывает собаку». По словам автора видео, собака похожа на чихуахуа. «От ударов она улетела под машину, хозяин начал бить ее из-за того что она споткнулась и упала», — отметила девушка. Как рассказала рязанка, после перепалки мужчина достал собаку из-под машины взял на руки и убежал.

