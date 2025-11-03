Угрозу атаки БПЛА объявили на территории Рязанской области
Опасность действует с 16:23 3 ноября. Жителей просят не подходить к окнам и зайти в ближайшее здание. Оставаться в безопасном месте призвали до сигнала «отбой».
Угрозу атаки БПЛА объявили на территории Рязанской области. Об этом сообщили в РСЧС.
Опасность действует с 16:23 3 ноября. Жителей просят не подходить к окнам и зайти в ближайшее здание.
Оставаться в безопасном месте призвали до сигнала «отбой».
Опасность атаки БПЛА в регионе отменили в 18:27.