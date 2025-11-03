После гибели ребенка в Рязани возбуждено уголовное дело
После гибели ребенка в Рязани возбуждено уголовное дело. Об этом 3 ноября сообщил федеральный СК.
Уголовное дело возбудил по пункту «а» части 4 статьи 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Председатель СК Александр Быстрыкин поручил докладывать о ходе расследования и обстоятельствах дела.
Отметим, что виновнику грозит до 12 лет лишения свободы.
Напомним, 2 ноября на проезде Яблочкова 34-летний мужчина сбил 11-летнего ребенка на тротуаре. Водитель сел за руль пьяным. Мальчик погиб.