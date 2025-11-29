В Рязанской области отменили беспилотную опасность
Угроза атаки БПЛА действовала на территории региона с 2:53 29 ноября. Жителей Рязани и области призывали оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой». В 7:45 беспилотную опасность отменили. Напомним, за ночь над Рязанской областью сбили 11 украинских беспилотников.
В Рязанской области отменили беспилотную опасность. Об этом сообщили в РСЧС.
Угроза атаки БПЛА действовала на территории региона с 2:53 29 ноября. Жителей Рязани и области призывали оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой».
В 7:45 беспилотную опасность отменили.
Напомним, за ночь над Рязанской областью сбили 11 украинских беспилотников.
Позже власти сообщили, что обломки БПЛА рухнули в нескольких районах.