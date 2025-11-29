В Рязанской области отменили беспилотную опасность

Угроза атаки БПЛА действовала на территории региона с 2:53 29 ноября. Жителей Рязани и области призывали оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой». В 7:45 беспилотную опасность отменили. Напомним, за ночь над Рязанской областью сбили 11 украинских беспилотников.