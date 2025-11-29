В нескольких районах Рязанской области рухнули обломки БПЛА

Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы. Повреждений гражданской инфраструктуры нет. Малков напомнил, что в регионе действует запрет на публикации в соцсетях фото и видео последствий террористических атак.

В нескольких районах Рязанской области рухнули обломки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своих соцсетях.

По его словам, пострадавших после атаки нет, на месте работают оперативные службы. Повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Павел Малков напомнил, что в регионе действует запрет на публикации в соцсетях фото и видео последствий террористических атак.

Напомним, ночью 29 ноября над Рязанской областью уничтожили 11 украинских БПЛА.