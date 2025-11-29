11 БПЛА сбили над территорией Рязанской области

БПЛА самолетного типа перехватили над Рязанской областью ночью 29 ноября. Всего над Россией уничтожили 103 дрона. Отметим, что в Рязанской области в 2:53 29 ноября объявили угрозу атаки БПЛА.