Школьница из Рязани в финале шоу «Голос. Дети» исполнила песню Уитни Хьюстон

Школьница из Рязани Виктория Захарова в финале шоу «Голос. Дети» исполнила песню Уитни Хьюстон «I Have Nothing». Выпуск опубликован на сайте Первого канала 28 ноября.
По итогам голосования 12-летняя Виктория Захарова заняла третье место в команде оперной певицы Аиды Гарифуллиной.
«Хочу поблагодарить своих родных, город Рязань… Я чувствовала их поддержку за тысячу километров», — сказала Виктория Захарова после оглашения результатов.
Выступление рязанки можно посмотреть по ссылке.
Напомним, Виктория Захарова — воспитанница студии эстрадного вокала «L-KIDS MUSIC».
Ранее ее признали лучшей в трио этапа «Поединки». Затем в «Песне на вылет» рязанка успешно исполнила песню «My Heart Will Go On» и вышла в финал.
Фото: скриншот из выпуска шоу «Голос. Дети» Первого канала