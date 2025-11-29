Школьница из Рязани в финале шоу «Голос. Дети» исполнила песню Уитни Хьюстон

По итогам голосования 12-летняя Виктория Захарова заняла третье место в команде оперной певицы Аиды Гарифуллиной. «Хочу поблагодарить своих родных, город Рязань… Я чувствовала их поддержку за тысячу километров», — сказала Виктория Захарова после оглашения результатов.

Школьница из Рязани Виктория Захарова в финале шоу «Голос. Дети» исполнила песню Уитни Хьюстон «I Have Nothing». Выпуск опубликован на сайте Первого канала 28 ноября.

По итогам голосования 12-летняя Виктория Захарова заняла третье место в команде оперной певицы Аиды Гарифуллиной.

«Хочу поблагодарить своих родных, город Рязань… Я чувствовала их поддержку за тысячу километров», — сказала Виктория Захарова после оглашения результатов.

Выступление рязанки можно посмотреть по ссылке.

Напомним, Виктория Захарова — воспитанница студии эстрадного вокала «L-KIDS MUSIC».

Ранее ее признали лучшей в трио этапа «Поединки». Затем в «Песне на вылет» рязанка успешно исполнила песню «My Heart Will Go On» и вышла в финал.

Фото: скриншот из выпуска шоу «Голос. Дети» Первого канала