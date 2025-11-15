Школьница из Рязани прошла в финал шоу «Голос. Дети»

Как сообщили в пресс-службе Первого канала, сначала Викторию Захарову признали лучшей в трио. Затем в этапе «Песня на вылет» рязанка успешно исполнила песню «My Heart Will Go On» и вышла в финал. Ее наставница — Аида Гарифуллина. Также в команду оперной певицы взяли Джузеппе Ди Менца из Италии. Кроме того, финалистами шоу стали еще четыре участника из команд Димы Билана, а также Владимира Преснякова и Натальи Подольской. Всего в финал сезона должны пройти девять исполнителей. Оставшихся трех участников выберут зрители.

Выпуск с участием Виктории Захаровой можно посмотреть по ссылке.

Ранее стало известно, что она прошла «слепые прослушивания».

