Школьница из Рязани прошла в финал шоу «Голос. Дети»

Школьница из Рязани Виктория Захарова прошла второй этап «Поединки» шоу «Голос. Дети» и оказалась в финале. Об этом сообщили в пресс-службе Первого канала.
Сначала Викторию Захарову признали лучшей в трио. Затем в этапе «Песня на вылет» рязанка успешно исполнила песню «My Heart Will Go On» и вышла в финал.
Ее наставница — Аида Гарифуллина. Также в команду оперной певицы взяли Джузеппе Ди Менца из Италии.
Кроме того, финалистами шоу стали еще четыре участника из команд Димы Билана, а также Владимира Преснякова и Натальи Подольской.
Всего в финал сезона должны пройти девять исполнителей. Оставшихся трех участников выберут зрители.
Выпуск с участием Виктории Захаровой можно посмотреть по ссылке.
Ранее стало известно, что она прошла «слепые прослушивания».
Фото РЗН. инфо предоставили в пресс-службе Первого канала