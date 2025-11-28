Рязанская школьница выступит в финале проекта «Голос. Дети»

Рязанка Виктория Захарова примет участие в финале крупного вокального проекта страны — «Голос. Дети». Эфир состоится на Первом канале. 12-летняя воспитанница студии эстрадного вокала «L-KIDS MUSIC» выступит в составе команды оперной певицы Аиды Гарифуллиной. Прямая трансляция последнего этапа шоу пройдет 28 ноября в 21:45. Победителя определят в ходе зрительского SMS голосования.