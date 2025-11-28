Рязань
ЦБ USD 78.25 -0.34 28/11
ЦБ EUR 90.79 -0.71 28/11
Нал. USD 79.51 / 79.40 28/11 14:40
Нал. EUR 91.80 / 93.00 28/11 14:40
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 минут назад
80
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
Вчера 13:00
827
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
674
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
1 031
Рязанская школьница выступит в финале проекта «Голос. Дети»
Напомним, ранее Викторию Захарову признали лучшей в трио этапа «Поединки». Затем в «Песне на вылет» рязанка успешно исполнила песню «My Heart Will Go On» и вышла в финал.