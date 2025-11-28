Рязань
С начала 2025 года на территории Рязанской области произошло 2535 пожаров. Кроме того, зафиксировано снижение общего числа на 10% по сравнению с прошлым годом. При этом общее число погибших снизилось на 2%. Из-за пожаров скончались 49 человек, в том числе один ребенок. Количество пострадавших уменьшилось на 4%. Травмы получил 51 человек, среди которых 9 детей.

За 2025 год в Рязанской области из-за пожаров погибли 49 человек. Об этом в эфире ГТРК «Ока» рассказал замначальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по региону Алексей Мордасов.

Как отметили в сюжете, с начала 2025 года на территории Рязанской области произошло 2535 пожаров. Кроме того, зафиксировано снижение общего числа на 10% по сравнению с прошлым годом.

Алексей Мордасов также озвучил основные причины, по которым происходили пожары: электротехнические проблемы, неосторожное обращение с огнем, курение, неисправность в эксплуатации отопительных печей и обогревателей, неисправность систем и механизмов транспортных средств.

При этом общее число погибших снизилось на 2%. Из-за пожаров скончались 49 человек, в том числе один ребенок. Количество пострадавших уменьшилось на 4%. Травмы получил 51 человек, среди которых 9 детей.

Напомним, ранее сообщалось, что за 2025 год число пожаров, вызванных неосторожным обращении с огнем при курении, снизилось на 24%. С 96 до 73 случаев.