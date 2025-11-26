В Рязанской области 22 человека погибли из-за пожаров, вызванных курением

По данным МЧС, в регионе произошло 73 пожара, вызванных курением. Погибло 22 человека, что составляет почти половину — 46%. Пострадало 6 человек — 12%. Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров, вызванных неосторожным обращением с огнём при курении, снизилось на 24% (с 96 до 73 случаев).