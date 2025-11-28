Рязань
В субботу ХК «Рязань-ВДВ» начнёт домашнюю серию игр Чемпионата России ВХЛ
В субботу ХК «Рязань-ВДВ» начнёт домашнюю серию игр Чемпионата России ВХЛ. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Накануне хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» вернулся с выезда, в рамках которого заработал 5 очков из 6 возможных: рязанцы уступили воронежскому «Бурану» в серии буллитов и одержали победу над хоккеистами из Тамбова и Ростова-на-Дону. Команда укрепила свою позицию в турнирной таблице.

В субботу, 28 ноября, соперником «Рязани-ВДВ» станет «Югра» из Ханты-Мансийска — один из лидеров Чемпионата. Начало матча в 17:00. В понедельник, 1 декабря, «десантники» выйдут на лёд против тюменского «Рубина». В этот день для зрителей будут разыграны подарки. Начало в 19 часов. В среду, 3 декабря, рязанцы сыграют против команды «Зауралье» из Кургана. А в пятницу, 5 декабря, состоится матч «Рязань-ВДВ» — «Омские крылья». Начало обеих игр также в 19:00.

Все матчи пройдут во Дворце спорта «Олимпийский». Билеты можно купить в кассах Дворца спорта и по ссылке.

Возрастное ограничение 0+