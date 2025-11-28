Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 28
Сбт, 29
Вск, 30
ЦБ USD 78.25 -0.34 28/11
ЦБ EUR 90.79 -0.71 28/11
Нал. USD 79.10 / 79.50 28/11 11:25
Нал. EUR 92.00 / 93.00 28/11 11:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
Вчера 13:00
751
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
658
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
1 008
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 732
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Рязанская область окажется на краю антициклического пояса
По словам специалистов, к выходным Рязанская область окажется на краю антициклонического пояса, который растянется от Центра России до Монголии и северного Китая. В регионе ожидается слабый плюс днём и небольшие заморозки по ночам. Осадкам будет препятствовать высокое давление, поэтому снег не прогнозируется. Отмечается, что более значительные морозы возможны после 6 декабря.

Рязанская область окажется на краю антициклического пояса. Об этом сообщает НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени Есенина.

По словам специалистов, к выходным Рязанская область окажется на краю антициклонического пояса, который растянется от Центра России до Монголии и северного Китая.

В регионе ожидается слабый плюс днём и небольшие заморозки по ночам. Осадкам будет препятствовать высокое давление, поэтому снег не прогнозируется.

Отмечается, что более значительные морозы возможны после 6 декабря.