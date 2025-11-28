Рязанская область окажется на краю антициклического пояса

Рязанская область окажется на краю антициклического пояса. Об этом сообщает НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени Есенина.

По словам специалистов, к выходным Рязанская область окажется на краю антициклонического пояса, который растянется от Центра России до Монголии и северного Китая.

В регионе ожидается слабый плюс днём и небольшие заморозки по ночам. Осадкам будет препятствовать высокое давление, поэтому снег не прогнозируется.

Отмечается, что более значительные морозы возможны после 6 декабря.