На вывоз снега с тротуаров и площадей Рязани дополнительно выделили 28 миллионов
В Рязани на оказание услуг по вывозу снега с дорог общего пользования, тротуаров и площадей дополнительно выделили 27 миллионов 534 тысячи рублей. Соответствующие тендеры опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документам, исполнитель должен выполнять работы с помощью грузовых автомобилей, способных перевозить 15 и 25 тонн. На одну смену по каждому контракту нужно предоставить не менее 10 машин.

Необходимо, чтобы вся техника находилась на учете в органах ГИБДД, была застрахована по ОСАГО и оснащена ГЛОНАСС-трекерами.

В ходе проведения уборки снега исполнитель не должен испортить зеленые насаждения, дорожное покрытие, тротуарную плитку, пешеходные ступени, бордюры, крышки колодцев, ограждения, опоры освещения, дорожные знаки, шлагбаумы и инженерные сети.

Заказчиком выступила дирекция благоустройства города.

Срок оказания услуг — с 1 января по 31 марта 2026 года.

Ранее в Рязани на вывоз снега с дорог и тротуаров города выделили около 40 миллионов рублей.

Также средства затратили на приобретение 5 тысяч тонн соли для обработки пешеходных и проезжих зон. На поставку товара направили 38,9 миллионов рублей.