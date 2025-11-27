Военным комиссаром Рязанской области назначен генерал-майор Александр Полшков

Полшков сменил полковника Олега Серкеза, который возглавлял военком с октября 2020 года. Александр Полшков — выпускник Санкт-Петербургского суворовского военного училища. Звание генерал-майора ему присвоено в феврале 2025 года.