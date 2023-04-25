Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 25
17°
Срд, 26
15°
Чтв, 27
19°
ЦБ USD 81.55 0.28 26/04
ЦБ EUR 90.03 0.57 26/04
Нал. USD 80.77 / 83.05 25/04 14:45
Нал. EUR 89.31 / 90.59 25/04 13:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Многодетная рязанка добивалась права на бесплатный участок и получила...
19 апреля 14:16
15 841
Детей выгонят, а проблема останется. Почему закрытие десятого класса в...
На собрании родителям девятиклассников директор школы №...
15 апреля 09:30
14 349
Домовая демократия. Что такое жилищные услуги и можно ли за них не пла...
Тариф в отличии от других платежей за услуги ЖКХ собств...
14 апреля 15:48
8 386
Полноценные горожане. Жители поселка Шпалозавод рассказали, как ждали...
Трем семьям потенциальный застройщик территории, компан...
12 апреля 17:27
8 684
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Рязани предложили увеличить штраф за парковку на газонах до 250 тысяч рублей

В рязанской мэрии предложили за парковку на зеленых зонах ввести штраф от 30 до 250 тысяч рублей. Этот вопрос обсудили депутаты на комитете по ЖКХ в гордуме во вторник, 25 апреля.

Начальник контрольно-аналитического управления администрации Елена Шаврина отметила, что за 2022 год было составлено 4424 акта об административных правонарушениях, в 2023 году за полтора месяца — 968 актов.

«Комиссия проходит еженедельно, по четвергам. Сотрудники выезжают на места незаконных парковок, о которых сообщают сами рязанцы и составляют акты административного правонарушения», — подчеркнула Шаврина.

Кроме того, депутаты поинтересовались, какая сумма штрафов предусмотрена за парковку на газонах. Елена Шаврина сообщила, что планируют ввести штраф от 30 до 250 тысяч рублей.

«Потолок в 250 тысяч рублей установлен законом 182-ОЗ „Об административных правонарушениях“ за нарушение правил благоустройства. Эту верхнюю границу мы не меняет, она уже действующая», — отметила Шаврина.

Также депутаты попросили не штрафовать «верхней границей» людей за нарушение парковки около домов.

Проект закона вынесли на гордуму.

Напомним, ранее сообщалось о том, что глава администрации Рязани Елена Сорокина предложила увеличить штрафы за парковку в зеленой зоне.