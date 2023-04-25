В Рязани предложили увеличить штраф за парковку на газонах до 250 тысяч рублей

В рязанской мэрии предложили за парковку на зеленых зонах ввести штраф от 30 до 250 тысяч рублей. Этот вопрос обсудили депутаты на комитете по ЖКХ в гордуме во вторник, 25 апреля.

Начальник контрольно-аналитического управления администрации Елена Шаврина отметила, что за 2022 год было составлено 4424 акта об административных правонарушениях, в 2023 году за полтора месяца — 968 актов.

«Комиссия проходит еженедельно, по четвергам. Сотрудники выезжают на места незаконных парковок, о которых сообщают сами рязанцы и составляют акты административного правонарушения», — подчеркнула Шаврина.

Кроме того, депутаты поинтересовались, какая сумма штрафов предусмотрена за парковку на газонах. Елена Шаврина сообщила, что планируют ввести штраф от 30 до 250 тысяч рублей.

«Потолок в 250 тысяч рублей установлен законом 182-ОЗ „Об административных правонарушениях“ за нарушение правил благоустройства. Эту верхнюю границу мы не меняет, она уже действующая», — отметила Шаврина.

Также депутаты попросили не штрафовать «верхней границей» людей за нарушение парковки около домов.

Проект закона вынесли на гордуму.

Напомним, ранее сообщалось о том, что глава администрации Рязани Елена Сорокина предложила увеличить штрафы за парковку в зеленой зоне.