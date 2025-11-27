Эксперты сообщили, что курс доллара может обновить минимум года
Отмечается, что американская валюта упадет до 72-75 рублей. Это может произойти, если поступит сильный позитив «с геополитического трека», который приведет к увеличению нетто-притока валюты в страну.
Эксперты сообщили, что курс доллара может обновить минимум года. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что американская валюта упадет до 72-75 рублей.
Это может произойти, если поступит сильный позитив «с геополитического трека», который приведет к увеличению нетто-притока валюты в страну.