В России подешевел полис ОСАГО на 5%. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на союз автостраховщиков.

Его средняя стоимость составила 7 275 рублей, что на 5% меньше по сравнению с прошлым годом.

Отмечается, что количество заключенных договоров с января по октябрь 2025 года составило 43,1 млн, из них 6,1 млн договоров пришлось на краткосрочные полисы ОСАГО.