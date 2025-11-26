В России подешевел полис ОСАГО на 5%
Его средняя стоимость составила 7 275 рублей, что на 5% меньше по сравнению с прошлым годом. Отмечается, что количество заключенных договоров с января по октябрь 2025 года составило 43,1 млн, из них 6,1 млн договоров пришлось на краткосрочные полисы ОСАГО.
