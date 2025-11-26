Рязань
Рязанская область получит почти 625 млн рублей на повышение зарплат работников бюджетной сферы
Рязанская область получит почти 625 млн рублей на повышение зарплат работников бюджетной сферы. Об этом сообщил председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

Парламентарий сообщил, что Комиссией Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований одобрено выделение в 2025 году дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в объеме 623 млн 386 тыс. рублей.

«Внедрение новой системы оплаты труда сотрудников бюджетной сферы зафиксировано в Указе нашего Президента В. В. Путина „О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года“. Мы отработали новую, более справедливую модель оплаты труда бюджетников. Ранее их зарплата была привязана к средней по региону, но из-за разброса в этом показателе у работников на одинаковых должностях даже в соседних субъектах могла сильно отличаться зарплата», — сказал Андрей Макаров.

Губернатор Рязанской области Павел Малков отметил своевременность федеральной поддержки.

«Учителя, воспитатели, врачи, работники культуры, соцработники — самые востребованные сегодня профессии. От ежедневного труда этих специалистов напрямую зависит будущее региона. Несмотря на режим экономии, который необходим, мы, безусловно, выполним все социальные обязательства, в том числе в части повышения зарплат сотрудникам бюджетной сферы», — подчеркнул Павел Малков.

Губернатор поблагодарил федеральных коллег и лично Андрея Макарова за поддержку и внимание к региону.