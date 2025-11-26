«Грамота. ру» назвала «ред-флаг», «сигма» и «пупупу» претендентами на слово года

Портал «Грамота. ру» назвал претендентов на слово 2025 года. Об этом 26 ноября сообщило РИА Новости. Всего в список вошли 12 слов. В их числе «лимб», «проявленность», «зумер», «ред-флаг», междометие «пупупу», «сигма», «имба», «выгорание», «промпт», «слоп», «брейнрот» и «подсветить».