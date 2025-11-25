В России предложили запретить «Битву экстрасенсов»
С инициативой выступил депутат Госдумы Михаил Иванов. Он считает, что в России выросло число преступлений, связанных с интересом обвиняемых к деструктивной эзотерике. В пример Иванов привел историю с Богородским маньяком, который жестоко обращался с нанятыми нянями. Отмечается, что мужчина выбирал даты похищений по нумерологическим убеждениям: число 27 для него было «днем завершения» и «концом всех начал». По мнению чиновника, создатели эзотерического контента представляют оккультные практики как безобидное шоу, игнорируя их реальное воздействие на психику человека.
В России предложили запретить «Битву экстрасенсов». Об этом сообщает
Кадр из программы «Экстрасенсы. Битва сильнейших»