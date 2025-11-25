Рязанская прокуратура нашла нарушения прав женщин в колонии

В ходе проверки сотрудники нашли нарушения условий отбывания наказания, в частности, несоблюдение норм жилой площади в общежитии для женщин, включая тех, у кого есть малолетние дети. Спецпрокурор обратился в суд с исковым заявлением.