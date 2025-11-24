Здание детской стоматологии в Рязани капитально отремонтируют за 9,6 миллиона

Здание детской стоматологической поликлиники № 1 расположено по адресу улица Интернациональная, дом № 15 В. Запланирована замена окон и дверей, обновление внутренней отделки помещений, а также установка новых систем освещения и отопления. Потолки в основных помещениях выполнят в виде подвесных конструкций системы Armstrong, стены оформят керамической глазурованной плитки и покрасят. Коридоры облицуют гипсокартоном с последующей оклейкой обоями и окраской. В кабинетах и зонах ожидания появятся тематические росписи — космос, динозавры, карта мира.

Здание детской стоматологии № 1 в Канищеве капитально отремонтируют за 9,6 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Полы в большинстве помещений заменят на керамогранит. В отдельных кабинетах напольное покрытие — ламинат. Освещение переведут на энергосберегающие светильники.

Срок выполнения работ — с момента заключения контракта до 22 декабря 2025 года.

Фото: «Яндекс Карты», проектная документация с сайта госзакупок