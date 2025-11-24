Рязань
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
За ночь над российскими регионами сбили 93 украинских БПЛА
За ночь над российскими регионами сбили 93 украинских БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что беспилотники уничтожили:

  • 45 — над территорией Белгородской области,
  • девять — над территорией Краснодарского края,
  • семь — над территорией Нижегородской области,
  • четыре — над территорией Воронежской области,
  • 20 — над акваторией Черного моря,
  • восемь — над акваторией Азовского моря.