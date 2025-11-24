За ночь над российскими регионами сбили 93 украинских БПЛА
За ночь над российскими регионами сбили 93 украинских БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Отмечается, что беспилотники уничтожили:
- 45 — над территорией Белгородской области,
- девять — над территорией Краснодарского края,
- семь — над территорией Нижегородской области,
- четыре — над территорией Воронежской области,
- 20 — над акваторией Черного моря,
- восемь — над акваторией Азовского моря.