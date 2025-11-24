За ночь над российскими регионами сбили 93 украинских БПЛА

Отмечается, что беспилотники уничтожили: 45 — над территорией Белгородской области, девять — над территорией Краснодарского края, семь — над территорией Нижегородской области, четыре — над территорией Воронежской области, 20 — над акваторией Черного моря, восемь — над акваторией Азовского моря.