В Рязанской области намерены увеличить размер платы за техосмотр автомобилей

Согласно документу, размер платы за техосмотр легкового автомобиля увеличится на 104 рубля и составит 1202 рубля. Стоимость за автобус, допустимая масса которого не превышает 5 тонн, достигнет 2058 рублей (+179 рублей); автобус, допустимая масса которого превышает 5 тонн, — 2486 рублей (+216); мотоцикл — 423 рубля (+37); городской наземный транспорт — 1170 рублей (+102). Изменения пока не вступили в силу. В случае их принятия новые цены начнут действовать с 1 января 2026 года.

В Рязанской области планируют увеличить предельные размеры платы за проведение технического осмотра транспортных средств. Проект постановления опубликовали на сайте регионального правительства в понедельник, 24 ноября.

Согласно документу, размер платы за техосмотр легкового автомобиля увеличится на 104 рубля и составит 1202 рубля. Стоимость за автобус, допустимая масса которого не превышает 5 тонн, достигнет 2058 рублей (+179 рублей); автобус, допустимая масса которого превышает 5 тонн, — 2486 рублей (+216); мотоцикл — 423 рубля (+37); городской наземный транспорт — 1170 рублей (+102).

Изменения пока не вступили в силу. В случае их принятия новые цены начнут действовать с 1 января 2026 года.

Напомним, в 2025 году плата за техосмотр легковых автомобилей составляла 1098 рублей, автобусов — 1879 рублей, мотоциклов — 386 рублей.