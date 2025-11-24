В Пермском крае 14-летний мальчик погиб из-за сниффинга

В Усть-Качке Пермского края 14-летний мальчик погиб из-за сниффинга. Об этом сообщило издание 59.RU.

Журналисты поговорили с местными жителями и выяснили, что мальчик учился в школе в соседнем с Усть-Качкой поселке, а на труды приезжал с классом в усть-качкинскую школу.

В день гибели подросток сидел с другом в парке. Когда школьников увидели прохожие, они побежали, и Павел упал замертво. Второй мальчик убежал.

«Они надышались газом из баллонов. Баллоны маленькие, как походные, на них горелка надевается, если огонь нужен», — рассказала одна из местных жительниц.

В СК Прикамья изданию подтвердили гибель ребенка и заявили, что следователи сейчас выясняют причины его смерти.

Фото: 59.RU