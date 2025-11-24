В ГАИ сообщили, что контактную сеть в центре Рязани повредил грузовик. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что инцидент случился в воскресенье, 23 ноября.
По центральным улицам города двигалась машина «Howo» с негабаритным грузом.
На перекрестке Первомайского проспекта и улицы Дзержинского, а также на перекрестке Первомайского проспекта и Вокзальной он повредил контактную сеть троллейбусной линии и светофор.
Водитель грузовика не остановился и направился в сторону Тульской области, но был задержан сотрудниками Госавтоинспекции.
За рулём находился гражданин иностранного государства 1979 года рождения.
В отношении мужчины возбуждены административные дела.
Теперь ему грозит лишение права управления до 1,5 лет либо административный арест на срок до 15 суток.
Проводится проверка.