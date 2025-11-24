В ГАИ сообщили, что контактную сеть в центре Рязани повредил грузовик

Отмечается, что инцидент случился в воскресенье, 23 ноября.

По центральным улицам города двигалась машина «Howo» с негабаритным грузом.

На перекрестке Первомайского проспекта и улицы Дзержинского, а также на перекрестке Первомайского проспекта и Вокзальной он повредил контактную сеть троллейбусной линии и светофор.

Водитель грузовика не остановился и направился в сторону Тульской области, но был задержан сотрудниками Госавтоинспекции.

За рулём находился гражданин иностранного государства 1979 года рождения.

В отношении мужчины возбуждены административные дела.

Теперь ему грозит лишение права управления до 1,5 лет либо административный арест на срок до 15 суток.

Проводится проверка.