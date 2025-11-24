В 2025 году мошенники похитили у рязанцев более 538 миллионов рублей

Заместитель начальника отдела управления уголовного розыска УМВД по региону Сергей Ипполитов рассказал, что в 2025 году мошенники похитили у жителей Рязанской области более 538 миллионов рублей. По его словам, сумма в текущем и прошлом годах сохраняется примерно на одном уровне. «В этом году идет снижение по регистрации мошеннических действий на 4,6%. Оно было достигнуто комплексом проводимых мероприятий. Это и профилактические мероприятия, и частичная блокировка известных мессенджеров», — отметил Сергей Ипполитов.

Стало известно, какие суммы похитили мошенники у рязанцев за 10 месяцев 2025 года. Об этом сообщили в эфире ГТРК «Ока».

Уточняется, что мошенники обманывают рязанцев с помощью следующих схем: доставка посылки, истечение срока действия сим-карты, замена счетчиков или домофонного оборудования. Ипполитов напомнил, что сначала людям поступает «безобидный» звонок. В процессе разговора мошенники требуют продиктовать код из СМС, благодаря которому взламывают «Госуслуги».

После этой операции гражданину поступает новый звонок. Ему сообщают, что зафиксировали разговор с мошенниками и взлом «Госуслуг». Позже обманутому рязанцу предлагают помочь восстановить доступ к порталу, а все денежные средства рекомендуют перевести на безопасный счет.

Замначальника отдела управления уголовного розыска посоветовал рязанцам быть бдительнее, не диктовать коды из СМС неизвестным и перепроверять информацию.

Напомним, за первые семь месяцев 2025 года мошенники украли у рязанцев более 350 миллионов рублей. Ранее сообщалось, что перед Новым годом увеличилась популярность схем с фейковыми услугами аниматоров.