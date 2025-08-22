«Вести-Рязань»: за полгода мошенники похитили у рязанцев 350 миллионов рублей

В материале рассказали о случае, с которым столкнулась рязанка Ксения Кувалдина. Ей позвонили мошенники, представились сотрудниками налоговой службы и сообщили о возникших проблемах с поданной декларацией о доходах.

Девушка назвала код из СМС-сообщения, после чего начался спланированный спектакль: злоумышленники якобы случайно дали ей подслушать их разговор. В нем говорили, чтобы Ксения не проверяла электронную почту и не читала сообщение «от Госуслуг».

Она зашла в аккаунт и обнаружила письмо от портала с запросом оформить несколько кредитов на ее имя. Попытки связаться с официальными горячими линиями ведомств оказались безуспешными. Тогда она позвонила по номеру, указанному в письме, где ее встретили те же мошенники.

Как отметили в эфире, в сложной схеме участвовали пять человек, а разговоры с ними продолжались около пяти часов. В результате злоумышленники добились того, что Ксения оформила на себя кредит на сумму 300 тысяч рублей и перевела деньги на якобы безопасный счет.

По данным следственного управления УМВД России по Рязанской области, за семь месяцев 2025 года зарегистрировано 863 случая телефонного мошенничества. Общая сумма ущерба составила свыше 350 миллионов рублей.

Звонки поступали не только на мобильные телефоны. Появились новые виды мошенничества: злоумышленники звонят на стационарные телефоны от имени телефонных компаний и требуют сообщить код из СМС или СНИЛС. В сюжете предупредили, что ни в коем случае нельзя передавать свои персональные данные и коды.

Также было отмечено, что, по данным МВД, почти половина персональных данных утекает мошенникам при покупках через интернет, 17% информации получают после взлома систем крупных компаний, 10% — через развлекательные платформы, где требуют регистрацию, оставшиеся 25% — через различные сервисы, где пользователи сами оставляют личные данные.