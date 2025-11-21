Россиян предупредили о мошеннических схемах перед Новым годом
Отмечается, что аферисты создают копии известных магазинов, рассылают приглашения на якобы выигранные призы, предлагают билеты на балет и концерты по цене в три раза ниже реальной. Кроме того, набирает популярность схема с фейковыми услугами аниматоров. Также мошенники рассылают видео- и голосовые дипфейки, когда якобы друг просит перевести деньги на праздник или срочно спасти его.
Россиян предупредили о мошеннических схемах перед Новым годом. Об этом специалисты пресс-службы финансового маркетплейса «Сравни»
