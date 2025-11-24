Туристы начали чаще приезжать в Рязанскую область

Отмечается, что спрос на бронирования вырос на 64%. С января по ноябрь 2025 года спрос на жильё в регионе увеличился на 18% по сравнению с прошлым годом, а на билеты на поезда и автобусы — на 10%. При этом самый заметный рост — среди семейных путешественников.