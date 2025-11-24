Рязанская область заняла 23 место в рейтинге по занятости населения в бизнесе

Рязанская область заняла 23 место в рейтинге регионов по занятости населения в малом и среднем бизнесе. Об этом пишет РИА Новости.

