Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
633
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 506
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
9 200
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 690
Рязанская область заняла 23 место в рейтинге по занятости населения в бизнесе
Отмечается, что в 2024 году на таких предприятиях работали 40,7% местных жителей или 200,6 тысячи человек. Возглавляет рейтинг Калмыкия, Санкт-Петербург и Новосибирская область.

Рязанская область заняла 23 место в рейтинге регионов по занятости населения в малом и среднем бизнесе. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что в 2024 году на таких предприятиях работали 40,7% местных жителей или 200,6 тысячи человек.

Возглавляет рейтинг Калмыкия, Санкт-Петербург и Новосибирская область.