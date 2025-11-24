Рязанцев предупредили об уничтожении обломков БПЛА
«В течение ближайших двух часов в районе Южного промузла будет проводиться уничтожение обломков БПЛА. Просьба не пугаться громких звуков и сохранять спокойствие», — написали в посте. Рязанцам напомнили, что приближаться к обломкам БПЛА нельзя. Необходимо отойти минимум на 100 метров и позвонить по номеру 112.
Ранее на территории региона объявили беспилотную опасность.