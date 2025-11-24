Financial Times: количество пунктов в соглашении по Украине сократилось с 28 до 19

Количество пунктов в соглашении по Украине сократилось с 28 до 19. Об этом сообщает RT со ссылкой на Financial Times.

По данным Bloomberg, из мирного плана США убрали пункт об использовании замороженных активов РФ на восстановление Украины.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков заявил, что многие положения американского мирного плана по Украине приемлемы для России.

Напомним, 21 ноября СМИ опубликовали план перемирия на Украине.