Ушаков: проект американского плана по Украине будет дорабатываться

Проект американского плана по Украине будет подвергаться модификации со стороны России, Украины, Европы и США. Об этом заявил помощник президента РФ Ушаков. Он отметил, что многие положения американского плана по Украине, с которым ознакомилась Москва, представляются приемлемыми «Россия получила сигнал от США встретиться в очном порядке и начать обсуждения плана по Украине, но конкретных договоренностей пока нет», — заключил Ушаков.

Проект американского плана по Украине будет подвергаться модификации со стороны России, Украины, Европы и США. Об этом заявил помощник президента РФ Ушаков.

Он отметил, что многие положения американского плана по Украине, с которым ознакомилась Москва, представляются приемлемыми

«Россия получила сигнал от США встретиться в очном порядке и начать обсуждения плана по Украине, но конкретных договоренностей пока нет», — заключил Ушаков.