В мэрии рассказали о восстановительных работах на Первомайском проспекте

В мэрии рассказали о восстановительных работах на Первомайском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что контактная сеть в районе пересечения Первомайского проспекта с улицей Дзержинского восстановлена.

Троллейбусы № 3 следуют по маршруту.

Ремонтные работы продолжаются.

Напомним, 23 ноября на Первомайском проспекте оборвались провода. Движение троллейбусов №№ 1, 5 В, 5н, 9, 10, 16 приостановлено.

Позже стало известно, что из-за обрыва проводов образовалась пробка, она растянулась от Центрального автовокзала на Московском шоссе до остановки «Дом Художника» на Первомайском проспекте.