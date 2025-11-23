Из-за упавшего столба в Рязани приостановлено движение семи троллейбусов

Обрыв проводов контактной сети произошел на Первомайском проспекте. В связи с этим троллейбусные маршруты № 1, 3, 5 В, 5н, 9, 10, 16 приостановили движение. Уточняется, что по маршруту № 1 следует один троллейбус с автономным ходом, по маршруту № 3 — один троллейбус с автономным ходом, по маршруту № 5н — два троллейбуса с автономным ходом, по маршруту № 10 — один троллейбус с автономным ходом.