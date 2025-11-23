Рязань
Рязань «встала» в крупную пробку из-за обрыва троллейбусных проводов
Рязань «встала» в крупную пробку из-за обрыва проводов. Об этом свидетельствуют «Яндекс Карты».

Затор образовался 23 ноября. Пробка растянулась от Центрального автовокзала на Московском шоссе до остановки «Дом Художника» на Первомайском проспекте.

Также движение затруднено на улицах Вокзальной, Дзержинского, а также на Михайловском шоссе.

Напомним, на Первомайском проспекте утром 23 ноября из-за падения столба оборвались провода контактной сети. Движение семи троллейбусов приостановлено.

Позже в соцсетях сообщали, что обрыв проводов произошел еще около дома № 56 на Первомайском проспекте и на пересечении с улицей Вокзальной.