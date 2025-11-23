Рязань «встала» в крупную пробку из-за обрыва троллейбусных проводов

Затор образовался 23 ноября. Пробка растянулась от Центрального автовокзала на Московском шоссе до остановки «Дом Художника» на Первомайском проспекте. Также движение затруднено на улицах Вокзальная, Дзержинского, Михайловском шоссе. Напомним, на Первомайском проспекте утром 23 ноября из-за падения столба оборвались провода контактной сети. Движение семи троллейбусов приостановлено. Позже в соцсетях сообщали, что обрыв проводов произошел еще около дома № 56 на Первомайском проспекте и на пересечении с улицей Вокзальной.