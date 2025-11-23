Baza: «бабушкина схема» дошла до авторынка, у рязанцев отбирают машины

В ряде российских регионов, в том числе в Рязанской области, зафиксированы обращения в суды пенсионерок, которые требовали вернуть проданные ими автомобили, так как они совершили сделку якобы под влиянием преступников. Об этом 23 ноября сообщила «База».

По данным канала, один из последних случаев произошел в Москве: мужчина купил юридически чистый Volkswagen Tiguan за 1,8 миллиона рублей у пожилой «милой и адекватной» женщины, а после хотел перепродать его.

Отмечается, что позже к жителю столицы пришли полицейские и забрали авто. Они заявили, что пенсионерка под влиянием мошенников продала имущество на сумму 27 миллионов рублей, включая машину.

В итоге женщина обратилась в суд, чтобы признать покупателя недобросовестным и вернуть машину, уточнили в посте.

Автомобиль изъяли и отправили на стоянку.

Напомним, в России массово регистрируются дела, где добросовестные покупатели теряют жилье из-за заявлений пенсионеров-продавцов о мошенничестве.

В Росреестре обсуждали рост числа так называемых «бабушкиных схем» и предлагали пути решения проблемы.

Фото: Telegram-канал «База»