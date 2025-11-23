Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 23
Пнд, 24
Втр, 25
ЦБ USD 79.02 -1.71 22/11
ЦБ EUR 90.56 -2.04 22/11
Нал. USD 80.11 / 80.80 23/11 07:00
Нал. EUR 92.05 / 94.00 23/11 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 2025 13:35
554
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 467
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
9 014
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 599
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Baza: «бабушкина схема» дошла до авторынка, у рязанцев отбирают машины
В ряде российских регионов, в том числе в Рязанской области, зафиксированы обращения в суды пенсионерок, которые требовали вернуть проданные ими автомобили, так как они совершили сделку якобы под влиянием преступников. Об этом сообщила «База». По данным канала, один из последних случаев произошел в Москве: мужчина купил юридически чистый Volkswagen Tiguan за 1,8 млн у пожилой «адекватной» женщины, а после хотел перепродать его. Позже к жителю столицы пришли полицейские и забрали авто. Они заявили, что пенсионерка под влиянием мошенников продала имущество на сумму 27 млн, включая машину.

В ряде российских регионов, в том числе в Рязанской области, зафиксированы обращения в суды пенсионерок, которые требовали вернуть проданные ими автомобили, так как они совершили сделку якобы под влиянием преступников. Об этом 23 ноября сообщила «База».

По данным канала, один из последних случаев произошел в Москве: мужчина купил юридически чистый Volkswagen Tiguan за 1,8 миллиона рублей у пожилой «милой и адекватной» женщины, а после хотел перепродать его.

Отмечается, что позже к жителю столицы пришли полицейские и забрали авто. Они заявили, что пенсионерка под влиянием мошенников продала имущество на сумму 27 миллионов рублей, включая машину.

В итоге женщина обратилась в суд, чтобы признать покупателя недобросовестным и вернуть машину, уточнили в посте.

Автомобиль изъяли и отправили на стоянку.

Напомним, в России массово регистрируются дела, где добросовестные покупатели теряют жилье из-за заявлений пенсионеров-продавцов о мошенничестве.

В Росреестре обсуждали рост числа так называемых «бабушкиных схем» и предлагали пути решения проблемы.

Фото: Telegram-канал «База»