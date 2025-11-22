В «бабушкиной схеме» возврат квартиры — после возврата денег, заявил Росреестр

Замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий отметил, что суды нередко признают сделки недействительными и формально применяют принцип «вернуть все, как было», но на практике покупатель теряет и жилье, и деньги. «Судебный пристав легко гасит запись о праве собственности в реестре, потому что квартира — это объект, который легко идентифицировать. А найти деньги — гораздо сложнее. Справедливым было бы, если бы запись гасилась только после фактического возврата средств», — подчеркнул Бутовецкий.

В России обсудили рост числа так называемых «бабушкиных схем» — когда пожилые продавцы вторичного жилья после сделки утверждают, что стали жертвами мошенников, и через суд требуют вернуть квартиру. Заявление заместителя руководителя Росреестра передали «КП».

Замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий отметил, что суды нередко признают сделки недействительными и формально применяют принцип «вернуть все, как было», но на практике покупатель теряет и жилье, и деньги.

«Судебный пристав легко гасит запись о праве собственности в реестре, потому что квартира — это объект, который легко идентифицировать. А найти деньги — гораздо сложнее. Справедливым было бы, если бы запись гасилась только после фактического возврата средств», — подчеркнул Бутовецкий.

Он напомнил, что такой подход соответствует Гражданскому кодексу: никто не может требовать исполнения обязательства, не выполнив встречное. Судья Верховного суда Татьяна Вавилычева поддержала эту позицию, предложив считать квартиру в залоге до полного возврата денег.

По данным МВД, в 2024—2025 годах в Москве под влиянием мошенников продано 75 квартир, в Санкт-Петербурге — 70. В 41% случаев покупатели остаются и без жилья, и без денег.

Среди мер защиты предложены «период охлаждения» для снятия наличных, усиление ответственности риелторов и нотариусов, унификация психиатрического освидетельствования перед сделкой и обращение в Верховный суд за разъяснениями по взаимному возврату при расторжении сделок.

Напомним, по всей России массово регистрируются дела, где добросовестные покупатели теряют жилье из-за заявлений пенсионеров-продавцов о мошенничестве.

Россиянам также назвали способы защиты от подобных схем.