Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 25
11°
Вск, 26
Пнд, 27
10°
ЦБ USD 80.97 -0.3 25/10
ЦБ EUR 94.08 -0.31 25/10
Нал. USD 81.29 / 81.50 25/10 08:03
Нал. EUR 95.36 / 95.80 25/10 08:03
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
3 403
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 436
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
3 586
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
3 099
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Покупатели вторичного жилья по всей России массово остаются без квартир и денег
Соответствующий сюжет выпустили на канале «Россия 1». В большинстве случаев продавец продает квартиру, получает оплату, а затем, спустя некоторое время заявляет в полицию, что стал жертвой мошенников и передал им все деньги. Суд удовлетворяет иск о возмещении ущерба и возвращает квартиру продавцу. В результате покупатель остается без жилья и без средств. Сообщается, что люди продают жилье, вкладывают все сбережения в новую квартиру и делают ремонт, а затем сталкиваются с ситуациями, связанными с заявлениями продавца о похищении денег мошенниками.

По всей России массово регистрируются судебные дела, связанные с продажей вторичного жилья. Суды признают покупателей добросовестными приобретателями, но в дальнейшем россияне лишаются жилья из-за заявлений продавцов — обычно пенсионеров — о мошенничестве и плохом отношении при сделке. Соответствующий сюжет выпустили на канале «Россия 1».

В большинстве случаев продавец продает квартиру, получает оплату, а затем, спустя некоторое время заявляет в полицию, что стал жертвой мошенников и передал им все деньги. Суд удовлетворяет иск о возмещении ущерба и возвращает квартиру продавцу.

В результате покупатель остается без жилья и без средств. При этом отмечается, что при небольшой пенсии выплату долга можно растянуть на длительный срок.

Сообщается, что люди продают жилье, вкладывают все сбережения в новую квартиру и делают ремонт, а затем сталкиваются с ситуациями, связанными с заявлениями продавца о похищении денег мошенниками.

Юридическая проверка сделок и сопровождение не всегда позволяют избежать подобных случаев. В сюжете отметили, что одним из способов снизить риск считается оформление страховки на случай утраты права собственности, однако такие меры требуют дополнительных расходов и не дают полной гарантии.

Один из случаев, зарегистрированных в Москве, по информации Mash, связан с ситуацией, когда после шести лет по решению суда новые владельцы лишились квартиры. Пенсионерка в Москве продала квартиру своему соседу. Через некоторое время она подала иск, утверждая, что в момент сделки не осознавала своих действий из-за состояния здоровья. Суд встал на сторону пенсионерки, что привело к возврату квартиры.

Если вы столкнулись с подобной ситуацией, просим прислать свою историю в редакцию РЗН. Инфо по электронной почте: news@rzn.info.

Фото — Telegram-канал Mash.