Покупатели вторичного жилья по всей России массово остаются без квартир и денег

Соответствующий сюжет выпустили на канале «Россия 1». В большинстве случаев продавец продает квартиру, получает оплату, а затем, спустя некоторое время заявляет в полицию, что стал жертвой мошенников и передал им все деньги. Суд удовлетворяет иск о возмещении ущерба и возвращает квартиру продавцу. В результате покупатель остается без жилья и без средств. Сообщается, что люди продают жилье, вкладывают все сбережения в новую квартиру и делают ремонт, а затем сталкиваются с ситуациями, связанными с заявлениями продавца о похищении денег мошенниками.

По всей России массово регистрируются судебные дела, связанные с продажей вторичного жилья. Суды признают покупателей добросовестными приобретателями, но в дальнейшем россияне лишаются жилья из-за заявлений продавцов — обычно пенсионеров — о мошенничестве и плохом отношении при сделке. Соответствующий сюжет выпустили на канале «Россия 1».

В большинстве случаев продавец продает квартиру, получает оплату, а затем, спустя некоторое время заявляет в полицию, что стал жертвой мошенников и передал им все деньги. Суд удовлетворяет иск о возмещении ущерба и возвращает квартиру продавцу.

В результате покупатель остается без жилья и без средств. При этом отмечается, что при небольшой пенсии выплату долга можно растянуть на длительный срок.

Сообщается, что люди продают жилье, вкладывают все сбережения в новую квартиру и делают ремонт, а затем сталкиваются с ситуациями, связанными с заявлениями продавца о похищении денег мошенниками.

Юридическая проверка сделок и сопровождение не всегда позволяют избежать подобных случаев. В сюжете отметили, что одним из способов снизить риск считается оформление страховки на случай утраты права собственности, однако такие меры требуют дополнительных расходов и не дают полной гарантии.

Один из случаев, зарегистрированных в Москве, по информации Mash, связан с ситуацией, когда после шести лет по решению суда новые владельцы лишились квартиры. Пенсионерка в Москве продала квартиру своему соседу. Через некоторое время она подала иск, утверждая, что в момент сделки не осознавала своих действий из-за состояния здоровья. Суд встал на сторону пенсионерки, что привело к возврату квартиры.

Если вы столкнулись с подобной ситуацией, просим прислать свою историю в редакцию РЗН. Инфо по электронной почте: news@rzn.info.

Фото — Telegram-канал Mash.