Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 22
Вск, 23
Пнд, 24
ЦБ USD 79.02 -1.71 22/11
ЦБ EUR 90.56 -2.04 22/11
Нал. USD 80.11 / 80.65 22/11 08:22
Нал. EUR 92.47 / 93.27 22/11 08:22
Новости
Итоги года New
Публикации
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
Вчера 13:35
423
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 421
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 752
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 447
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
За ночь в России уничтожили 69 украинских беспилотников
Как уточнили в ведомстве, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из них 16 БПЛА сбили над территорией Ростовской области, по 15 беспилотников уничтожили в Самарской и Саратовской областях, 13 БПЛА — над территорией Республики Крым, по три беспилотника в небе Волгоградской и Курской областей, два беспилотника уничтожили в Воронежской области, а также по одному над Белгородской и Брянской областями.

За ночь в России уничтожили 69 украинских беспилотников. Об этом 22 ноября сообщили в Минобороны.

Как уточнили в ведомстве, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Из них 16 БПЛА сбили над территорией Ростовской области, по 15 беспилотников уничтожили в Самарской и Саратовской областях, 13 БПЛА — над территорией Республики Крым, по три беспилотника в небе Волгоградской и Курской областей, два беспилотника уничтожили в Воронежской области, а также по одному над Белгородской и Брянской областями.