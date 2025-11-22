За ночь в России уничтожили 69 украинских беспилотников

Как уточнили в ведомстве, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из них 16 БПЛА сбили над территорией Ростовской области, по 15 беспилотников уничтожили в Самарской и Саратовской областях, 13 БПЛА — над территорией Республики Крым, по три беспилотника в небе Волгоградской и Курской областей, два беспилотника уничтожили в Воронежской области, а также по одному над Белгородской и Брянской областями.