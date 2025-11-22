В Рязани из-за потери работы мигрант угонял велосипеды, пока гулял с питбулем

В Рязани из-за потери работы мигрант похищал велосипеды, пока гулял с собакой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД 22 ноября.

Два дня подряд в отдел МВД по Советскому району поступали заявления о кражах велосипедов. Их оставляли в подъездах без замков и цепей.

В полиции рассказали, что оперативники опросили жильцов домов, откуда пропали велосипеды, и соседей. Свидетели вспомнили мужчину с собакой на поводке, который ездил на велосипедах, похожих на украденные. При этом владельцы похищенных велосипедов так собак не выгуливали.

Полицейские собрали описание внешности мужчины и определили породу собаки — питбуль. По поведению животного стало ясно: его дрессировали. Предположив, что хозяин ходит на специальные площадки для выгула, полицейские устроили засады рядом с ними. Вскоре они заметили мужчину на велосипеде с питбулем. При проверке выяснилось, что при нем только что украденный велосипед.

Задержанный — 29-летний гражданин страны Средней Азии, легально живший в Рязани. Он признался, что остался без работы и начал воровать велосипеды. Обходя подъезды, он выбирал незащищенные велосипеды, крал их и продавал случайным знакомым.

Всего он похитил три велосипеда. На него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция — до пяти лет тюрьмы. Мужчину арестовали.

Также выяснилось, что его родная страна объявила его в международный розыск за тяжкое преступление, совершенное до приезда в Россию. Решается вопрос об экстрадиции, сообщили в ведомстве.

Полицейские устроили пса на передержку и при содействии кинологов подобрали молодому питбулю нового хозяина. Собаку забрали в семью в Подмосковье.