Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 22
Вск, 23
Пнд, 24
ЦБ USD 79.02 -1.71 22/11
ЦБ EUR 90.56 -2.04 22/11
Нал. USD 80.11 / 80.65 22/11 08:22
Нал. EUR 92.47 / 93.27 22/11 08:22
Новости
Итоги года New
Публикации
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
Вчера 13:35
451
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 429
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 805
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 469
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Рязани из-за потери работы мигрант угонял велосипеды, пока гулял с питбулем
В полиции рассказали, что оперативники опросили жильцов домов, откуда пропали велосипеды, и соседей. Свидетели вспомнили мужчину с собакой на поводке, который ездил на велосипедах, похожих на украденные. Полицейские собрали описание внешности мужчины и определили породу собаки — питбуль. По поведению животного стало ясно: его дрессировали. Предположив, что хозяин ходит на специальные площадки для выгула, полицейские устроили засады рядом с ними. Вскоре они заметили мужчину на велосипеде с питбулем. Задержанный — 29-летний гражданин страны Средней Азии, легально живший в Рязани. Обходя подъезды, он выбирал незащищенные велосипеды, крал их и продавал случайным знакомым.

В Рязани из-за потери работы мигрант похищал велосипеды, пока гулял с собакой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД 22 ноября.

Два дня подряд в отдел МВД по Советскому району поступали заявления о кражах велосипедов. Их оставляли в подъездах без замков и цепей.

В полиции рассказали, что оперативники опросили жильцов домов, откуда пропали велосипеды, и соседей. Свидетели вспомнили мужчину с собакой на поводке, который ездил на велосипедах, похожих на украденные. При этом владельцы похищенных велосипедов так собак не выгуливали.

Полицейские собрали описание внешности мужчины и определили породу собаки — питбуль. По поведению животного стало ясно: его дрессировали. Предположив, что хозяин ходит на специальные площадки для выгула, полицейские устроили засады рядом с ними. Вскоре они заметили мужчину на велосипеде с питбулем. При проверке выяснилось, что при нем только что украденный велосипед.

Задержанный — 29-летний гражданин страны Средней Азии, легально живший в Рязани. Он признался, что остался без работы и начал воровать велосипеды. Обходя подъезды, он выбирал незащищенные велосипеды, крал их и продавал случайным знакомым.

Всего он похитил три велосипеда. На него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция — до пяти лет тюрьмы. Мужчину арестовали.

Также выяснилось, что его родная страна объявила его в международный розыск за тяжкое преступление, совершенное до приезда в Россию. Решается вопрос об экстрадиции, сообщили в ведомстве.

Полицейские устроили пса на передержку и при содействии кинологов подобрали молодому питбулю нового хозяина. Собаку забрали в семью в Подмосковье.