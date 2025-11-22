В центре Рязани начали строительство нового ЖК

Отмечается, что на Малом шоссе появится десятиэтажка, из 10 этажей два — подземные. Предусмотрена котельная на крыше, двухуровневый подземный паркинг с выходом в квартиры, а также закрытая благоустроенная территория. В жилом комплексе «Цветной бульвар» построят бассейн на 25 метров и фитнес зал. В комментариях к посту Госстройнадзора рязанец задал вопрос, какой в доме будет газ. Ему ответили, что в доме запроектированы электрические плиты.

В центре Рязани начали строительство нового жилого комплекса «Цветной бульвар». Об этом 21 ноября сообщили в Госстройнадзоре Рязанской области.

Работы начались на улице Малое шоссе за ТЦ «Виктория плаза». ООО «Спецзастройщик «ЦВЕТНОЙ БУЛЬВАР».

Фото — Госстройнадзор