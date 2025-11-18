Россиянам назвали способ защиты квартиры от пенсионеров, «обманутых мошенниками»

Первый зампред комитета Госдумы Юрий Синельщиков отметил, что при сделках с недвижимостью покупатель и продавец несут равные риски, особенно при мошенничестве. Это подтверждается решением Верховного суда Якутии, отказавшего пенсионерке в возврате квартиры, проданной под давлением мошенников — суд поддержал покупателя, что становится тенденцией. Синельщиков подчеркнул рост мошенничеств по «пенсионерским» схемам и важность участия нотариусов, которые защищают стороны и несут материальную ответственность при убытках. Российская гильдия риелторов зафиксировала рост судебных споров по возврату квартир после продажи на 15-20%. Юристы советуют тщательно проверять сделку и поведение продавца, чтобы снизить риски.

