Россиянам назвали способ защиты квартиры от пенсионеров, «обманутых мошенниками»
Первый зампред комитета Госдумы Юрий Синельщиков отметил, что при сделках с недвижимостью покупатель и продавец несут равные риски, особенно при мошенничестве. Это подтверждается решением Верховного суда Якутии, отказавшего пенсионерке в возврате квартиры, проданной под давлением мошенников — суд поддержал покупателя, что становится тенденцией. Синельщиков подчеркнул рост мошенничеств по «пенсионерским» схемам и важность участия нотариусов, которые защищают стороны и несут материальную ответственность при убытках. Российская гильдия риелторов зафиксировала рост судебных споров по возврату квартир после продажи на 15-20%. Юристы советуют тщательно проверять сделку и поведение продавца, чтобы снизить риски.

При заключении сделок с недвижимостью покупатель и продавец несут равные риски, особенно в случаях мошенничества. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, юрист Юрий Синельщиков, передает НСН.

Его комментарии прозвучали на фоне недавнего решения Верховного суда Якутии, который отказал пенсионерке Ирине Кириллиной в возврате квартиры, проданной под влиянием мошенников. Суд оставил недвижимость покупательнице, что подчеркивает растущую тенденцию, когда суды становятся на сторону покупателей.

Синельщиков отметил, что случаи мошенничества с «пенсионерской» схемой становятся все более распространенными. Он подчеркнул важность участия нотариусов в сделках с недвижимостью, поскольку они могут служить защитой от обмана. По словам депутата, нотариус является ключевой фигурой, способной предотвратить возможные проблемы и несет материальную ответственность в случае возникновения убытков.

Российская гильдия риелторов сообщила о 15-20% росте судебных споров, связанных с попытками бывших владельцев вернуть свои квартиры после продажи. Юристы советуют проводить тщательное «расследование» перед заключением сделок и обращать внимание на поведение продавца, чтобы избежать рисков:

  • Помогут любые доказательства того, что продавец сам предпринимал активные действия по продаже квартиры и собирался из неë выехать. Нужно показать в суде, что в сделке нет порока воли и продавец прекрасно понимал, что, подписывая договор купли-продажи, он по факту лишается жилья. Сделайте заверенные копии объявления о продаже, скриншоты переписок с продавцом, сохраняйте и заверяйте электронные письма, фотографии и видеосъёмку квартиры, из которой съезжает продавец, обе стороны должны подписать акт выезда продавца.
  • Требуйте справку об отсутствии зарегистрированных в квартире лиц и уточните семейный статус продавца по штампам в паспорте. Пообщайтесь с его родственниками, если это возможно.
  • Включите в договор отдельную преамбулу, где простым языком расписано, что «сделка реальная» и продавец полностью отдаёт себе отчёт в том, что делает.
  • Оплачивайте только безналом. Если продавец настаивает исключительно на расчёте наличными, то это повод насторожиться.
  • Требуйте прохождение продавцом осмотра психиатром перед сделкой с выдачей справки-заключения. Речь не про стандартную справку «продавец не состоит на учёте в психоневрологическом диспансере», а именно про отдельную психолого-психиатрическую оценку состояния продавца перед сделкой.
  • Нотариальное оформление сделки купли-продажи и страхование от потери титула также требуются. Всё это не даёт стопроцентной защиты от потери квартиры, но сильно повысит шансы выиграть суд.