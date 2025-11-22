Рязань
Только 19% детей-мигрантов смогли поступить в российские школы в 2025 году
Только каждый пятый ребенок-иностранец — всего около 19% — смог поступить в российские школы после введения обязательного тестирования на знание русского языка. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева. «После двух требований — предъявить пакет документов и сдать экзамен по русскому языку — около 19% детей смогли поступить в школы. То есть у них в порядке документы и они успешно прошли тестирование», — пояснил он.

С 1 апреля 2025 года дети иностранных граждан и лица без гражданства обязаны проходить проверку уровня владения русским языком для зачисления в общеобразовательные учреждения. При положительном результате ребенка принимают в школу, при неудаче — направляют на дополнительные курсы с возможностью пересдачи не ранее чем через три месяца.

Ранее сообщали, что из 80 детей мигрантов, претендовавших на обучение в рязанских школах, около половины не смогли поступить из-за недостаточного владения языком.

К октябрю 2025 года в рязанских школах обучалось всего 449 детей иностранных граждан.