«Вести-Рязань»: из 80 детей мигрантов около половины не смогли поступить в школы

В школы Рязанской области подали заявки 80 детей мигрантов, однако около половины не смогли поступить в первый класс. Об этом сообщает ГТРК «Ока».
Отмечается, что успешно сдать устное тестирование на знание русского языка и пойти в первый класс удалось не всем.
«В Рязанской области с апреля заявки на поступление в первый класс подали 80 иностранных граждан. Из них чуть более половины смогли пройти тестирование», — заявили в сюжете.
Кроме того, школьникам более старшего возраста необходимо не только устно ответить на вопросы учителей, но и выполнить письменные задания. Если ребенок провалит экзамен и получит «двойку», то он должен вновь готовиться к тестированию.
Ранее Рособрнадзор заявил, что почти 90% детей мигрантов не смогут попасть в школы России. Кроме того, для иностранных школьников предлагали ввести платное обучение и ограничить количество попыток сдачи тестирования на знание русского языка.