Россиянам рассказали, как короткий рабочий январь повлияет на зарплаты

В январе 2026 года россияне будут работать всего 15 дней из 31, россиянам рассказали, как короткий рабочий январь повлияет на зарплаты. Материал со словами главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова разместили в ТАСС.

«В 2026 году в январе рабочих дней будет только 15. Остальное — нерабочие дни и нерабочие праздничные дни», — сказал депутат, уточнив, что это будет самый «нерабочий» январь с 2021 года.

Для сравнения в материале привели следующие цифры: в 2022 году россияне работали в январе 16 дней, в 2023—2025 годах — по 17.

По словам Нилова, влияние количества рабочих дней на доходы граждан зависит от системы оплаты труда.

«Окладная часть сокращаться не будет. То есть работник получит окладную часть в полном объеме. Что касается премиальной части и стимулирующих выплат, здесь все зависит от условий трудового договора и возможностей работодателя», — пояснил парламентарий.

При сдельной оплате труда зарплата, по его словам, будет определяться объемом выполненных работ или оказанных услуг.

Нилов также напомнил, что вне зависимости от системы оплаты, работа в выходной или праздничный день оплачивается в двойном размере либо компенсируется дополнительным днем к ежегодному оплачиваемому отпуску.

Ранее сообщали, что новогодние праздники в 2025—2026 годах станут самыми продолжительными за многие годы — они продлятся 12 дней: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно.