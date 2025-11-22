Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 22
Вск, 23
Пнд, 24
ЦБ USD 79.02 -1.71 22/11
ЦБ EUR 90.56 -2.04 22/11
Нал. USD 80.11 / 80.65 22/11 08:22
Нал. EUR 92.47 / 93.27 22/11 08:22
Новости
Итоги года New
Публикации
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
Вчера 13:35
451
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 429
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 805
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 469
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Россиянам рассказали, как короткий рабочий январь повлияет на зарплаты
«В 2026 году в январе рабочих дней будет только 15. Остальное — нерабочие дни и нерабочие праздничные дни», — сказал депутат, уточнив, что это будет самый «нерабочий» январь с 2021 года. По словам Нилова, влияние количества рабочих дней на доходы граждан зависит от системы оплаты труда. «Окладная часть сокращаться не будет. То есть работник получит окладную часть в полном объеме. Что касается премиальной части и стимулирующих выплат, здесь все зависит от условий трудового договора и возможностей работодателя», — пояснил парламентарий.

В январе 2026 года россияне будут работать всего 15 дней из 31, россиянам рассказали, как короткий рабочий январь повлияет на зарплаты. Материал со словами главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова разместили в ТАСС.

«В 2026 году в январе рабочих дней будет только 15. Остальное — нерабочие дни и нерабочие праздничные дни», — сказал депутат, уточнив, что это будет самый «нерабочий» январь с 2021 года.

Для сравнения в материале привели следующие цифры: в 2022 году россияне работали в январе 16 дней, в 2023—2025 годах — по 17.

По словам Нилова, влияние количества рабочих дней на доходы граждан зависит от системы оплаты труда.

«Окладная часть сокращаться не будет. То есть работник получит окладную часть в полном объеме. Что касается премиальной части и стимулирующих выплат, здесь все зависит от условий трудового договора и возможностей работодателя», — пояснил парламентарий.

При сдельной оплате труда зарплата, по его словам, будет определяться объемом выполненных работ или оказанных услуг.

Нилов также напомнил, что вне зависимости от системы оплаты, работа в выходной или праздничный день оплачивается в двойном размере либо компенсируется дополнительным днем к ежегодному оплачиваемому отпуску.

Ранее сообщали, что новогодние праздники в 2025—2026 годах станут самыми продолжительными за многие годы — они продлятся 12 дней: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно.