Предстоящие новогодние каникулы в России станут самыми длинными за 12 лет
Депутат Госдумы Светлана Бессараб напомнила, что каникулы продлятся 12 дней. «Начиная с 2013 года, россияне привыкли к длительным выходным, но всё же их длительность составляла, как правило, 10, максимум 11 дней. Наконец, в 2026 году каникулы продлятся до 11 января включительно», — заявила депутат. Напомним, россияне будут отдыхать с 31 декабря по 11 января. Первый рабочий день в 2025 году выпадет на 12 января.

