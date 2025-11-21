В Рязани случилась авария
Отмечается, что ДТП произошло вечером 21 ноября на улице Дзержинского. Судя по кадрам, столкнулись два автомобиля. На месте происшествия работали полицейские. Информации о пострадавших не поступало. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участке дороги затруднено.
В Рязани случилась авария. Об этом сообщили в соцсетях.
Отмечается, что ДТП произошло вечером 21 ноября на улице Дзержинского. Судя по кадрам, столкнулись два автомобиля.
На месте происшествия работали полицейские. Информации о пострадавших не поступало.
Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участке дороги затруднено.
Подробности уточняются.